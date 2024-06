Fernández Noroña revela que Claudia Shenibaum le hizo una propuesta que va a considerar

Ciudad de México, 27 de junio de 2024.- El militante del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, compartió que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, le hizo una propuesta que va a considerar, sin embargo, no explicó de qué se trata.

Fue durante un encuentro con medios de comunicación, luego de la reunión que sostuvo con la futura mandataria federal que el petista señaló: “Sí me planteó algo que voy a valorar”.

Ello luego de que los reporteros le preguntaran su la exjefa de Gobierno le propuso formar parte de su gabinete, luego de que le fuera negada la coordinación de la bancada de Morena en el Senado, a lo que respondió que no haría pública dicha información debido a que aún no decide si aceptar o no la propuesta.

“Si no lo voy a aceptar para qué lo digo y si lo acepto también para qué lo digo. Lo voy a pensar”, expresó.

Y a pesar de que hizo una declaración en la que se descartó que la exmandataria capitalina le haya ofrecido formar parte de su equipo en el poder ejecutivo, el exdiputado federal agradeció el contar con la confianza de Sheinbaum pardo, asegurando que es más importante que cualquier cargo que pudiera ocupar durante el próximo sexenio.

Así mismo, reiteró que, tal como lo mencionó durante su más reciente conferencia de prensa, la unidad de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) es la prioridad.