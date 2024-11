En Irimbo, debemos trabajar para refrendar el triunfo de Fernando Palomino Andrade: Memo Valencia

Irimbo, Michoacán, a 9 de noviembre de 2024.- Aunque la victoria del 8 de diciembre esté asegurada para el PRI en Irimbo, hay que trabajar para refrendar los votos a favor de Fernando Palomino Andrade, afirmó Memo Valencia, dirigente estatal del Revolucionario Institucional, durante el arranque de campaña de la elección extraordinaria.

El líder priista advirtió a los adversarios del tricolor que las elecciones no se ganan con trampas, ni aunque lleven acarreados de otros municipios a sus mítines y tengan a ediles de distintos municipios apoyando.

"Podrán traer acarreados de otros municipios, pero esos no votan aquí. Se quejaban de las formas del viejo PRI, y allá están ahora haciendo lo mismito, pero no vamos a caer en provocaciones", dijo.

También mandó un mensaje a los presidentes municipales que en alianza y con los votos del PRI llegaron a Ayuntamientos vecinos de Irimbo, que no serán nuevamente apoyados en sus aspiraciones.

"A todos esos presidentes municipales que llegaron gracias a las siglas del PRI, hubo casos y uno aquí cerquita donde el PRI sacó más votos, incluso que su partido que los postuló, si quieren el respaldo del PRI, nada tienen que hacer aquí. Si vienen a Irimbo a meterse, inmediatamente está descalificado y no lo vamos a acompañar en la próxima elección", aseveró.

Por su parte, el candidato Fernando Palomino, junto a las y los candidatos de su planilla, y a su fórmula para la Sindicatura, Rosa María Márquez, se comprometió a trabajar en unidad por todos los sectores de Irimbo, quienes "hoy necesitan de una política sana, una política de trabajo, una política de compromiso y por eso estamos de frente aquí con ustedes, porque soy un hombre de trabajo y de valores", mencionó.

En su oportunidad, el dirigente municipal del PRI, Francisco Xavier Andrade, afirmó, que en Irimbo, los priistas "van a levantar la frente, por eso regresaremos a cada una de las comunidades a decir lo que sucedió, a ponerles un alto a estas personas mezquinas, a estas personas que quisieron arrebatarnos el triunfo. Lo que ellos querían es que el doctor no participara, no otra elección, que no participara. Así no jugamos en Irimbo", afirmó.

El diputado local, Santiago Sánchez Bautista, estuvo presente y pidió a las y los militantes sacar el orgullo priista para ir "a recorrer todas las tenencias, las 19 comunidades, las colonias de este municipio para ser multiplicadores de la voz de nuestro amigo Fernando Palomino" y no perder un solo minuto de los 25 días, no confiarse y a redoblar esfuerzos para refrendar el triunfo el 8 de diciembre.

Acompañaron el arranque de campaña, los dirigentes de sectores y organizaciones en el estado como Rocío Luquín, de Fundación Colosio; Paola Ceja, de CNOP; Karina Cárdenas, de Red de Jóvenes; Sofía Ulloa del MT; el secretario de Organización, Arturo Gamboa; la ex candidata a diputada federal, Karla Carmona; así como la regidora de Hidalgo, Hilda Baca.