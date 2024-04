En Charapan se niegan a que se instalen casillas

Morelia , Michoacán, a 18 de abril del 2024.- Habitantes del municipio de Charapan, Michoacán, se niegan a permitir la instalación de casillas para el día 2 de junio, señaló el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, David Delgado Arroyo.

El funcionario electoral reconoció que incluso han recibido advertencias de que si realizan trabajo electoral en la localidad, la comunidad tomará acciones de protesta.

"Una situación delicada el tema de Charapan y estamos la postura del INE es buscar la manera, inclusive hemos hecho ya varias consultas al Instituto Electoral de Michoacán, consultas formales ,por ejemplo consultamos si era posible atender lo que algunas comunidades nos piden que es que no se distribuyan boletas del ayuntamiento para permitir ubicación de casillas y ya el Instituto Electoral de Michoacán se pronunció de que esto no es posible", señaló el vocal del INE quien recordó que Charapan busca regirse bajo usos y costumbres.

Detalló que en el caso de Charapan son 13 las casillas las que corresponden y dejarían de colocarse en caso de no concretarse acuerdos .

"Sería muy complicado para la autoridad electoral instalarlas, salvo que el gobierno estatal articule una mesa donde se busque un acuerdo con la comunidad para establecer algún acuerdo sobre alguna autoridad de transición , pero eso sería cosa que más bien compete al gobierno y lo que sí el INE no va a forzar , ni va a ser parte de una coacción de lo que no quieren en la comunidad de Charapan , no vamos a forzar absolutamente nada", apuntó.