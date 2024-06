Destrozan dos casillas en San Juan del Río, Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 02 de junio de 2024.- De acuerdo con algunos representantes de los partidos políticos ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) Querétaro sujetos armados realizaron disparos al aire en un par de casillas del municipio de Querétaro y realizó destrozos lo que impidió continuar con las votaciones.

Sobre estos hechos, Ana Lilia Pérez Mendoza, vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) Querétaro confirmó que las casillas vandalizadas están en las secciones 564 y 911 del municipio de San Juan del Río.

Ante esta situación confirmó que las casillas fueron cerradas debido a los disturbios al interior por lo que dependerá de él o la presidenta de la mesa de casilla si considera con la operación de las mismas.

“Por cuanto hace a que continúe la votación donde ha habido incidentes, pero de acuerdo con la ley, la máxima autoridad son las y los presidentes de mesas de casillas por lo que son ellos quienes tienen la facultad de determinar si se continúa o no con la operación de las mismas”.

Aseguró que ya se están tomando cartas en estos asuntos, es decir, se integrarán comisiones del consejo del Distrito 02para ir a estos domicilios para que se harán las denuncias correspondientes.

“Es importante destacar en estos dos casos, no hay ninguna persona lesionada, no hay ningún agravio hacia la ciudadanía o los representantes de casilla”.

Reconoció que son hechos lamentables por lo que como responsable del INE llamó, de nueva cuenta, a las fuerzas políticas, a la ciudadanía, a militantes, simpatizantes y a las y los candidatos a que todavía, en las dos horas y fracción que tienen posibilidad de continuar a emitir en las casillas el derecho al voto acudan a emitir su voto para recuperar la calma, armonía y tranquilidad en el estado permitiendo que todas y todas salgan a emitir su voto y que aún no lo han hecho.

Rocío Rojas Rodríguez, representante del Partido de Morena ante el INE solicitó que a su vez se pida a las y los candidatos y a los dirigentes de los partidos que no emitan ninguna declaración para no politizar el tema.

“Mientras no haya informe no hagamos de esto una suposición porque es delicado que haya consecuencia de vidas o lesiones o causas que a nadie la va a sumar la ausencia de la participación; esto será un precedente que si no se toma con madurez política nadie va a ganar”.