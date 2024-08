Defiende líder del PRD Michoacán decisión de Araceli Saucedo de irse a Morena

Morelia, Michoacán, a 28 de agosto del 2024.- Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del PRD en Michoacán, justificó la adhesión de la senadora Araceli Saucedo Reyes a la bancada de Morena.

Apuntó que las alianzas del Sol Azteca con el PAN y PRI acabaron en el pasado proceso electoral y actualmente, dijo, no coinciden con quién los acompañó en la alianza de Fuerza y Corazón por México.

Pero uso un discurso contradictorio, porque Ocampo Córdova aseguró que la ex edil de Salvador Escalante será una morenista que seguirá siendo perredista y no se desviará del camino de sus ideologías, pero que en estos momentos ocupaba pertenecer al grupo parlamentario guinda, instituto con el que, cabe recordar, Saucedo Reyes decía no comulgar.

En rueda de prensa, el diputado electo hizo una autocrítica a lo que queda del PRD, indicó que sí han escuchado a la militancia que les dio su voto en el proceso electoral, pero desdeñó el voto de los panistas y priistas que llevaron al Senado a Araceli Saucedo Reyes.

"¿Por qué engordarle el caldo al PRI, por qué estar en el PAN? cuando ideológicamente no tenemos coincidencias y es una decisión tomada desde la institución", señaló en rueda de prensa.

Y ante las recientes renuncias de actores políticos como la regidora Minerva Bautista Gómez, dijo que ya no es necesario indagar en el tema debido a que ya no existe partido.