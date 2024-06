Cuatro homicidios, víctimas de la violencia electoral en Guanajuato durante campañas

Guanajuato, a 31 de mayo de 2014.- Varias irregularidades, extorsiones, privaciones de libertad, 34 asesinatos de aspirante a un puesto de elección popular y riñas es lo que ha dejado a nivel nacional este proceso electoral en el transcurso de tres meses de campañas.

Entre las víctimas mortales también familiares de candidatos han resultado afectados, por ello este proceso está siendo catalogado como el más violenta de la historia.

En Guanajuato fueron cuatro asesinados, uno de ellos fue el primero de abril en la comunidad San Miguel Octopan cuando la candidata de Morena, Gisela Gaytán, fue asesinada durante su primer mitin.

Otro más fue en el municipio de Pénjamo donde el padre de Yozajamby Molina Balver, candidata de Morena a presidenta municipal, fue asesinado la tarde de este viernes dentro de un bar, junto a otra persona.

El pasado miércoles 22 de mayo, también fue asesinado Pedro Trejo Núñez, padre del candidato de Morena a presidente municipal de Tarimoro, Saúl Trejo Rojas, junto a otro militante morenista.

En el municipio de Acámbaro se registró una riña durante el cierre de campaña del candidato a la presidencia municipal por el partido del PAN donde se alcanza a escuchar a través vez de un vídeo, un pequeño que llora por miedo.

Y continúa la guerra sucia entre partidos punteros, en Celaya, la tarde del jueves se registró presencia policíaca y miembros del partido de Morena sobre la calle Mina de San Bernabé casi esquina con el Eje Manuel j clouthier en la colonia Los Pinos, luego de que se compartieran varios videos en redes sociales en los que se señala el partido morenista, presuntas entregas de calentadores solares por parte del gobierno municipal en plena veda electoral.

De acuerdo al candidato Juan Miguel Ramírez Sánchez recibieron un aviso en el que se notificaba de un delito electoral en la zona por lo que de inmediato fueron a encarar a personal e informaron que interpondrán una denuncia ante el IEEG.

Por dicha situación elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se hicieron presentes para evitar algún incidente.

Por su parte la alcaldesa interina salud García negó que se estuvieran entregando los aparatos y que se realizaba una capacitación al personal de la empresa ganadora de la licitación que se realizó en meses pasados y que posteriormente serán entregados al término de la veda electoral.

Citó, "la ley no prohíbe la entrega de apoyos sociales, solo que no se haga en eventos masivos ni con fines electorales. La capacitación es parte del contrato y no viola la ley electoral".

Por otra parte, miembros del partido de morena fueron captados en la comunidad de Tenería de Santuario en zona centro sobre la calle Independencia bajando cajas con despensas de un camión que fueron entregados a los habitantes como presunto apoyo.

Al respecto dicho partido no ha pronunciado un comunicado al respecto.