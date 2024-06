Comunidades indígenas fueron engañadas para que dejaran instalar casillas: CSIM

Morelia, Michoacán, a 14 de junio del 2024.- Comunidades indígenas fueron engañadas para que aceptaran establecer casillas electorales el pasado 2 de junio, indicó Pável Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena.

Detalló que en un principio fueron 20 las comunidades que determinaron no dejar ubicar casillas, pero a 5 de ellas los convencieron bajo el argumento que la no ubicación de urnas afectaría en la aplicación de programas sociales.

El vocero del Consejo Supremo señaló como responsables de las presiones a autoridades del Instituto Nacional Electoral y a gobierno federal y estatal a través de los denominados servidores de la nación.

Entre las cinco comunidades se encuentran, Charapan y Nuevo Zirosto.

"Hicieron campañas fuertes para convencer a las comunidades de que se instalaran, lograron en algunas casos convencer y el balance fue de 15 comunidades donde no se instalaron casillas electoral y en otros casos lograron convencer a las autoridades locales o las asambleas...hubo presión directa e indirecta, no solo del INE también de las secretarias del estado del gobierno y todos los programas , algunos compañeros los engañaron diciendo que si no había urnas perderían los programas sociales", comentó en entrevista Ulianov Guzmán.

Agregó que en comunidades de Hidalgo y Erongarícuaro, los habitantes aplicaron el voto de castigo contra los candidatos a ediles de Morena, por no respetar la autonomía de los autogobiernos y en dichas demarcaciones dijo que retomarán acciones de protesta.