Anuncian a Gerardo Fernández Noroña como el próximo presidente de la Mesa Directiva del Senado

Ciudad de México, 28 de agosto del 2024.- Gerardo Fernández Noroña fue designado como el próximo presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, a partir del 1 de octubre.

El acuerdo de la designación de Fernández Noroña se alcanzó durante la plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, que se realiza en un hotel del sur de la Ciudad de México.

Con ello, Fernández Noroña asumirá como presidente del Senado de la República el 1 de septiembre, fecha en que dará inicio la nueva Legislatura.

Cabe destacar que en el mes de julio pasado, el próximo senador había dicho que no aspiraba a ningún cargo dentro de la Cámara Alta.

“Yo voy ser un senador de a pie, no aspiro a ninguna responsabilidad dentro del Senado de la República. A la coordinación (…) ya dije: ‘ya me chingaron’, así fue, y no aspiro a ninguna, a nada”, señaló en su momento.