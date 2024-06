Adrián Rubalcava visita la casa de transición de Claudia Sheinbaum Pardo

Ciudad de México, a 17 de junio de 2024.- Reaparece Adrián Rubalvaca, alcalde con licencia de Cuajimalpa, en casa de transición de la presidente electa Claudia Sheinbaum Pardo, ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

El político fue captado por las cámaras, aunque no dio a conocer mayores detalles en torno al encuentro al ser cuestionado por la prensa durante su visita al domicilio temporal de Claudia Sheinbaum Pardo.

“La verdad es que no tenía ninguna intención de venir. Me citaron, no sé para qué, pero ahorita que salga les comento. No lo sé, no podría opinar. Sí para una reunión. Me citaron para una reunión. No lo sé – quién más va estar en la reunión- La verdad no lo sé. No sé el motivo de la reunión. No sé, si voy a estar dentro del gabinete”, declaró.

Cabe recordar que Rubalcava se unió a la campaña de Sheinbaum Pardo y Clara Brugada después del desencuentro que tuvo con los partidos de la coalición opositora (PRI-PAN-PRD) tras la designación de Santiago Taboada como candidato a la Jefatura de gobierno de la Ciudad de México.