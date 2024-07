Zona de Sahuayo y Yurécuaro registran inundaciones por lluvias: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 22 de julio del 2024.- El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que en las zonas de Sahuayo y Yurécuaro se registraron inundaciones debido a las lluvias que se han registrado en las últimas semanas en la entidad.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal comentó que hay atención en estas inundaciones que se han registrado en las zonas antes mencionadas y que consideró fueron pequeñas, las cuales se atribuyeron a la falta de limpieza en canales.

"Los distritos de riego creían que no iba a llover y no limpiaron los drenes, no limpiaron los canales, y tenemos alguna situación en el bajío por atender de manera inmediata con SADER, con la Secretaría de Agricultura, con SCOP, para limpiar estos drenes que no fueron limpiados por los módulos y distritos de riego del estado de Michoacán".

Ramírez Bedolla aseguró que hay coordinación en la ciudad de Morelia, sobretodo en áreas donde se requiere mayor apoyo, pues en fechas recientes se han registrado inundaciones en diversas zonas de la ciudad capital.

"La temporada de lluvias viene intensa", mencionó al recordar que el cambio del fenómeno del niño al de la niña hace que se registren lluvias abundantes, probablemente hasta el mes de noviembre, por lo que pidió estar bien coordinados apara cualquier contingencia.

El titular del ejecutivo estatal consideró que las lluvias recientes han beneficiado a la entidad luego de la sequía intensa que se vivió en años recientes; será el próximo lunes cuando informen respecto a la recuperación de las presas michoacanas.