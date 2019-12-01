Zaldívar respalda a Sheinbaum; llama a modificar Ley de Amparo para que no sea retroactiva

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 08:51:18
Ciudad de México, a 3 de octubre 2025.- El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, realizó un llamado a los legisladores a que modifiquen la reforma de la Ley de Amparo, la cual fue aprobada en el Senado, de tal forma que no sea retroactiva, como lo solicitó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la previa.

"Queremos ser muy claros, entendemos la buena intención de los legisladores, pero pensamos que se tiene que clarificar porque la presidenta (Claudia Sheinbaum) lo digo una vez más ha sido clara y contundente", señaló el funcionario federal.

En ese sentido, el ex ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló que no está de acuerdo con ninguna violación a la Constitución, por lo que piden el cambio para que se aclaren las dudas.

"No estamos de acuerdo con ninguna violación a la Constitución, con ninguna aplicación retroactiva y si este precepto no es suficientemente claro, exhortamos respetuosamente a que se aclare para que las dudas se disipen y quede sin ningún problema", mencionó.

En su participación en la conferencia de prensa de la mandataria mexicana, Zaldívar Lelo de Larrea comentó que hay una jurisprudencia que señala que las actuaciones procesales posteriores al entrar en vigor de este decreto de reformas, se regirán por las nuevas disposiciones sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras.

"(...) lo cierto es que el precepto (en la reforma) no tiene la suficiente claridad, ya ha dado lugar a un debate innecesario y a ciertas críticas descalificaciones y también preocupaciones legítimas y la Presidenta ha sido muy enfática, reitero que no estamos a favor de ningún tipo de retroactividad", cerró el ministro en retiro.

