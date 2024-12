Yolanda Camaco Ochoa comenta libro “Decisiones y votos, Justicia sin colores, Justicia para la gente” en la FIL 2024

Morelia, Michoacán a 7 de diciembre de 2024.- Yolanda Camacho Ochoa, Magistrada del Tribunal Electoral del Estado (TEEMICH) participó como comentarista en la presentación del libro, “Decisiones y votos, Justicia sin colores, Justicia para la gente”, de autoría del Magistrado de la Sala Regional Monterrey del TEPJF, Ernesto Camacho Ochoa, durante la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Jalisco, FIL 2024.



La Magistrada del Tribunal Electoral del Estado cuestionó ¿Qué hay detrás de la elaboración de una sentencia electoral? ¿Qué hay detrás de la toma de una decisión de justicia electoral? Y refirió que en nuestro país actualmente uno de los pilares democráticos es sin duda el sistema de justicia electoral. Esto, considerando la importancia que las decisiones en esta materia tienen en la sociedad, ya que las mismas afectarán de una o de otra manera a toda la comunidad.



Recordó que nadie está exento de los efectos del ejercicio en la política, de las decisiones colectivas, entonces, cuando esta importante actividad humana genera controversias, la decisión de las autoridades que las resuelven resulta ser el fin del conflicto pero el principio de la conformación de una sociedad en paz.



Felipe de la Mata Pizaña, Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, explicó que el objetivo de la obra es generar un diálogo con la ciudadanía para destacar que los asuntos jurisdiccionales se resuelvan sin importar los colores.



Enfatizó en la importancia de ello “es un tema que nos obsesiona a todos los juristas, particularmente de la Europa continental. Tratar de que todas las decisiones sean idénticas entre sí cuando sean iguales. Pero, vamos a ser sinceros, a lo largo de varias décadas ya de estudiar diversos temas y precedentes, también es verdad que hay que asimilar aquello que es idéntico y no aquello que no lo es. Y eso es justamente uno de los detalles más importantes que debe tener una obra, particularmente al analizar los precedentes”.



Pareciera que en ocasiones pudiéramos confundirnos y que cualquier precedente es idéntico al otro. Y no, por eso es necesario un estudio más detallado, pausado del precedente para identificarlo de manera especial.

Sigrid Lucia Gutiérrez Angulo, Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Monterrey explicó que la diferencia es que este libro está hecho para las personas de todos los tipos de profesiones, sin profesión, sin importar quién sea, que tenga un lenguaje ciudadano, que podamos leer algo sin tanto tecnicismo, que realmente sea algo fluido, que pueda explicar con palabras llanas y simples, lo cual es fundamental en unasituación evolutiva en cuanto a los juzgadores, ya que es importante que la gente entienda cómo funciona una elección, que sienta que existe un tribunal que es cercano a ellos y qué es lo que hacen.



Sergio Arturo Guerrero Olvera, Magistrado Presidente de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF en su turno recordó al Juez de la Suprema corte de Estados Unidos, Benjamin Nathan Cardoso reconcido como el mejor juez de la historia de los Estados Unidos, a quien se le atribuye una característica única, única, a través del arte, convertía el aspecto más técnico en una obra de arte. “Leer sus sentencias es como encontrar perlas y luego sumarlas y hacer un collar de perlas”.

Guerrero Olvera refirió que no se vale que un juez ético para algunos casos elija un método de interpretación y para otros otro método porque la va a faltar al derecho, seleccionando de una manera arbitraria como resolver en un caso y como resolver otro. “No importa quiénes son las partes, importa el contexto, sí, Importan las leyes, pero sobre todo importa la lealtad que tienen los jueces a sus métodos interpretativos”.

Nancy Elizabeth Rodríguez Flores, Secretarías de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Monterrey describió, esta obra contiene 25 sentencias denominadas casos difíciles o casos límite, está integrada en nueve capítulos con temas tan relevantes como la fiscalización a los partidos, el registro de candidaturas, la paridad de género tanto en postulaciones como en integraciones, el acceso a la justicia, la suspensión de derechos por inhabilitación de autoridades no administrativas.



Ernesto Camacho, autor del libro, explicó que la obra se desarrolla con un uso del lenguaje muy entendible y transparente, “la finalidad fundamental de este libro es tratar de demostrar que con independencia de la ideología que puede tener una persona, porque todas las personas tienen ideología, lo importante es que las decisiones que las personas van tomando, sean decisiones que sean congruentes”. Aseveró que no es que no exista la posibilidad de un cambio de criterio, pero el cambio debe de anunciarse.

Afirmó que es un juez que siempre vota a favor del acceso a la justicia, cuando una demanda tiene un requisito que no es muy claro en su cumplimiento siempre atiende a la garantía que se establece en la ley cuando se dice que las causas para no conocer, para desechar, para decirle a una persona no puedo estudiar lo que me estas presentando deben de ser evidentes, claras, absolutas, sino es así, los jueces tenemos el deber en todo momento el deber de tratar, escuchar y resolver lo que se pide.