Yankel Benítez visita Lomas de Morelia, en seguimiento a renovación de encargatura del orden

Yankel Benítez visita Lomas de Morelia, en seguimiento a renovación de encargatura del orden
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 15:03:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 04 de octubre de 2025.- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, visitó la colonia Lomas de Morelia en seguimiento al proceso para renovar su encargatura del orden, esto en cumplimiento a la instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar: atender y caminar de la mano de las colonias.

Acompañado de la regidora Marissa Trujillo Magaña y el comisionado municipal de Seguridad, Pablo Alarcón Olmedo; Yankel Benítez realizó un encuentro con los vecinos de la zona, a quienes informó que en próximas fechas se lanzará la convocatoria para que elijan a su encargado del orden.

Manifestó que las autoridades auxiliares son cruciales como un enlace entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía, además que la organización de sus habitantes, fortalece a las colonias morelianas. 

Junto con las otras autoridades presentes, Yankel Benítez escuchó las demás necesidades de Lomas de Morelia, a las que se darán seguimiento en las áreas correspondientes y con la convicción de seguir construyendo en Morelia el mejor lugar para vivir.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a una persona en Buenavista, Michoacán
Confirman identidad de víctimas del doble homicidio durante la feria en Tepalcatepec, Michoacán
Ultiman a una mujer dentro de un vehículo en Celaya, Guanajuato; es el tercer ataque en 24 horas
Revientan autoridades segundo campamento criminal en Uruapan, Michoacán; aseguran 4 kilos de estupefaciente, fusil y equipo táctico
Más información de la categoria
Caen 28 presuntos delincuentes ligados a ataques contra policías en Nuevo León
Javier Ocampo, de señalado por saqueos y extorsiones millonarias… a jefe de Asuntos Internos en Michoacán
Trump exige a Israel que deje de atacar Gaza para negociar entrega de rehenes
Citi asegura que no ha recibido ofertas por Banamex, a pesar de anuncio de Grupo México
Comentarios