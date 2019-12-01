Yankel Benítez refuerza seguridad y mantiene cercanía con las familias morelianas

Yankel Benítez refuerza seguridad y mantiene cercanía con las familias morelianas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 14:05:23
Morelia, Michoacán, a 02 de octubre de 2025.- En seguimiento a la visión que impulsa el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, de ser un gobierno cercano y comprometido con la ciudadanía, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, realizó un recorrido en la colonia Torreón Nuevo, acompañado por el Comisionado de la Policía de Morelia, José Pablo Alarcón Olmedo.

El propósito de esta acción fue reforzar la coordinación en materia de seguridad con los encargados del orden en la zona norte, a fin de atender de manera inmediata las necesidades de las familias que habitan en esa parte de la ciudad.

Durante el encuentro, Yankel Benítez dialogó con vecinas y vecinos, quienes expresaron su interés en participar activamente en la estrategia de seguridad y bienestar que encabeza el Alcalde Alfonso Martínez.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Morelia fortalece la relación entre gobierno y sociedad, para que las decisiones se construyan de la mano con la ciudadanía para seguir consolidando a Morelia como la mejor ciudad para vivir.

Noventa Grados
