Yankel Benítez estrecha comunicación jefes de tenencia para avanzar en desarrollo de zona rural

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 10:19:31

Morelia, Michoacán, a 26 de septiembre de 2025.- Con el compromiso de fortalecer el desarrollo en las zonas rurales del municipio, el gobierno de Morelia que encabeza el presidente Alfonso Martínez Alcázar impulsa una estrategia de políticas transversales que involucra a todas las áreas municipales, con acciones que beneficien a las tenencias.

En seguimiento a esta política de cercanía, el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo un encuentro con los jefes de tenencia, donde se abordaron temas de avances y corresponsabilidad social, con el objetivo de seguir impulsando mejoras en cada comunidad.

Comentó que estos encuentros, permiten analizar a con mayor certeza los puntos prioritarios de la zona rural e intercambiar puntos de vista que faciliten la respuesta a estas necesidades.

Durante la reunión, Benítez Silva estuvo acompañado por el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Morelia (SADERM), Roberto Carlos López, y la Secretaria de Bien Común y Política Social, Rosalva Vanegas Garduño, quienes refrendaron el compromiso del Ayuntamiento de trabajar de manera coordinada y permanente con las y los habitantes de la zona rural.