Yankel Benítez estrecha comunicación con directiva del Mercado de Abastos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 14:23:42

Morelia, Michoacán; 24 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de seguir avanzando en cubrir las necesidades de los importantes puntos de comercio de nuestro municipio, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, encabezó una reunión con la Mesa Directiva del Mercado de Abastos.

En este marco, el encargado de la política interna del municipio recordó que la instrucción del Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, es clara: encontrarse con la ciudadanía en su territorio para escuchar sus necesidades de forma directa y dar la debida atención.

En ese sentido, Yankel Benítez ha emprendido diversas reuniones de trabajo en este foco de comercio de Morelia, así como ha encabezado importantes operativos de ordenamiento vial y comercial que resultan de beneficio para la actividad de los vendedores como para la comodidad de sus clientes.

En esta nueva reunión con los representantes de su Mesa Directiva, se evaluaron los resultados de dicho operativo de ordenamiento, así como se escucharon sus necesidades en materia de obra pública.

Yankel Benítez refrendó que de esta manera ya se trabaja en una relación estrecha con la ciudadanía y se continúa avanzando en construir en Morelia la mejor ciudad para vivir.