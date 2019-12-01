Yankel Benítez celebra aniversario de organización Generalísimo Morelos

Yankel Benítez celebra aniversario de organización Generalísimo Morelos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 10:52:27
Morelia, Michoacán, a 1 de octubre de 2025.- En el aniversario de la organización Generalísimo Morelos, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, reconoció a este grupo social como un aliado del Gobierno de Morelia que trabaja a favor del desarrollo y bienestar de la capital.

Frente a cientos de integrantes de esta organización enfocada al servicio de recolección, Yankel Benítez destacó la gran labor que diariamente realizan hombres y mujeres para que Morelia brille.

El secretario del Ayuntamiento, felicitó al dirigente Roberto Anguiano, por su esfuerzo en conjunto con el Gobierno que encabeza el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, ya que son estás sinergias con la ciudadanía las que permiten dar mejores resultados.

En el festejo por los primeros 26 años de la organización Generalísimo Morelos, Yankel Benítez llamó a fortalecer estas alianzas, para seguir construyendo la mejor ciudad para vivir.

