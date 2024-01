Xóchitl Gálvez no descarta invitar a Eduardo Verástegui a su proyecto

Ciudad de México, a 11 de enero de 2024.- La precandidata única de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz, declaró que está dispuesta a invitar a su proyecto al actor y productor Eduardo Verástegui.

Gálvez Ruíz, sostuvo que está dispuesta a sumar a su movimiento a Verátegui, quien ,dijo, ha destacado por ser de ideologías de ultraderecha a su proyecto de cara a los comicios del 2 de junio. Sin embargo, dejó claro que la invitación es abierta para todos aquellos que quieran trabajar en unidad.

La panista dijo que no se pospondría a que el famoso se sumara a su proyecto, sin embargo, hasta el momento el actor no ha mostrado interés en declinar a favor de ninguno de los aspirantes a la presidencia, luego de que éste no reuniera el total de firmas de apoyo que por ley son requeridas para conseguir la candidatura independiente.

Simpatizantes de Verástegui, han promovido a través de las redes sociales, la campaña a favor del actor, donde se ha pedido escribir su nombre en el recuadro en blanco que tenga la boleta electoral.