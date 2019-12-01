Vivió Quiroga una noche llena de orgullo, tradición y belleza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Septiembre de 2025 a las 18:58:40

Quiroga, Michoacán, a 14 de septiembre 2025.- La presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, compartió su profundo orgullo y emoción tras la celebración del certamen Reinas de las Fiestas Patrias Quiroga 2025, realizado la noche de ayer.

Un evento que vistió de gala al municipio y que reafirmó el compromiso con las tradiciones, la cultura y la identidad quiroguense.

"Vivimos una noche mágica, llena de talento, elegancia y profundo amor por nuestra tierra", expresó la alcaldesa, quien destacó la participación de todas las jóvenes concursantes como un reflejo del espíritu fuerte y esperanzador de la juventud de Quiroga.

Durante el evento se coronó a las representantes que llevarán con orgullo el honor de ser embajadoras de nuestras fiestas patrias

Es así que la Reina de las Fiestas Patrias Quiroga 2025 es Alejandra Barriga, de Sanambo; mientras que Señorita Quiroga 2025 correspondió a Tania Figueroa, de San Jerónimo Purenchécuaro, siendo Melissa Chávez, de Quiroga, la Señorita DIF 2025.

Ante todo, felicitó personalmente a cada una de las ganadoras y reconoció el esfuerzo, dedicación y entusiasmo de todas las participantes.

"En ustedes vemos reflejado lo mejor de nuestro municipio: su belleza, su fortaleza y su compromiso con nuestras raíces", afirmó.

El evento, que reunió a familias, autoridades y visitantes, fue un claro ejemplo de la unión que caracteriza a Quiroga y de la importancia de mantener vivas nuestras costumbres.

Con actividades como esta, el gobierno municipal reafirma su compromiso de promover el talento local y fortalecer el sentido de pertenencia entre las nuevas generaciones.