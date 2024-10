Violencia en México, fracaso de políticas federales en materia de seguridad: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 08 de octubre de 2024.- “Lo que sucede en Chilpancingo es una muestra clara del otro México del que casi nadie se atreve a hablar y demuestra que hay un fracaso rotundo de las políticas del gobierno, el cual está siendo rebasado por los grupos de crimen organizado”, afirmó Memo Valencia, desde la dirigencia del PRI Michoacán, quien también condenó de forma enérgica el asesinato del presidente municipal, Alejandro Arcos Catalán, así como el de sus colaboradores.

Las autoridades federales deben atraer las investigaciones, recalcó el líder partidista, quien también pidió investigar a actores políticos, tanto por omisión como por acción.

“Es una muestra clara de que el gobierno no está haciendo su trabajo. Invito al gobierno federal a que se investigue a la gobernadora Evelyn Salgado por sus nexos con el crimen organizado. Queda en evidencia que lo que hay ya más que un rebase, es una complicidad por parte de las autoridades estatales, porque recordemos que por acción o por omisión también se es responsable”, dijo.

Acompañado de Arturo Gamboa Mendoza, secretario de Organización, así como de Santiago Sánchez Bautista, secretario técnico de la Presidencia, Memo Valencia mostró la preocupación del Revolucionario Institucional porque el escenario de violencia como el de Guerrero se replique en Michoacán, en el caso específico de Cotija, donde el edil no ha podido gobernar, y no hay responsables detenidos por el secuestro y posterior homicidio de la ex presidenta municipal, Yolanda Sánchez.

“Vemos lo que está pasando en Cotija, que insistentemente hemos venido denunciando y que el gobierno sistemáticamente ha venido ignorando y que, si para eso quieren que regrese el alcalde, mejor que no regrese porque para terminar así, es mejor no desempeñar el cargo con el que uno fue electo”, aseguró.

Lamentó también que desde el gobierno estatal se minimicen las cifras de homicidios dolosos ocurridos en Michoacán, y en particular el incremento en Morelia de asesinatos, así como la insistente extorsión y “cobro de piso” a comerciantes, empresarios y productores agrícolas.

“Me sorprenden las cuentas alegres del gobernador al decir que han disminuido los homicidios dolosos cuando la percepción dista mucho de la realidad. Aquí en Morelia acaba de suceder, en lo que va del mes ya van 10 ejecutados. Tenemos información de que en Morelia han empezado a cobrar cuotas en distintos negocios, comercios, y bueno, pues la autoridad está siendo omisa en su responsabilidad de procurar justicia”, abundó.

Finalmente, indicó que, como priistas michoacanos, “enviamos nuestras condolencias y nuestra solidaridad a los priistas del estado de Guerrero, que esto que les hicieron a ellos nos duele a todos, y no podemos ser indiferentes ante lo que está pasando”.