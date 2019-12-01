Vinculan a proceso a exalcalde de Catemaco por presunto desvío de recursos para infraestructura deportiva

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 21:13:03

Catemaco, Veracruz, a 1 de julio de 2026.- Un exalcalde del municipio de Catemaco, Veracruz, enfrentará un proceso penal luego de que un juez federal determinara que existen elementos suficientes para investigarlo por el presunto desvío de recursos públicos destinados al mejoramiento de instalaciones deportivas.

Se trata de Jorge Alberto “N”, quien fue vinculado a proceso por el delito de peculado, tras una investigación encabezada por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción. De acuerdo con el Poder Judicial Federal, el exfuncionario habría incurrido en el desvío de 2 millones de pesos de recursos federales.

Las indagatorias se originaron a partir de una denuncia presentada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), luego de detectar irregularidades en el manejo de recursos correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

Según la investigación, el dinero estaba etiquetado para la rehabilitación de una unidad deportiva en Catemaco; sin embargo, el Ministerio Público Federal sostuvo que los fondos fueron utilizados para fines distintos a los autorizados.

Durante la audiencia, la representación de la Fiscalía presentó los datos de prueba que permitieron al juez considerar la probable responsabilidad del exalcalde, quien gobernó Catemaco en tres periodos: de 1991 a 1994, de 2008 a 2010 y de 2014 a 2017.

Aunque fue vinculado a proceso, el juez determinó que Jorge Alberto “N” continuará el procedimiento en libertad condicional, bajo medidas cautelares mientras se desarrolla la investigación complementaria.