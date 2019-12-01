Villa Morelos conmemora el CCLX Aniversario del Natalicio de Don José María Morelos y Pavón

Villa Morelos conmemora el CCLX Aniversario del Natalicio de Don José María Morelos y Pavón
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 08:45:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelos, Michoacán, a 30 de septiembre 2025.- Esta mañana, el presidente municipal de Morelos, Michoacán, Julio César Conejo Alejos, encabezó en la plaza principal el acto cívico conmemorativo por el CCLX Aniversario del Natalicio del Generalísimo Don José María Morelos y Pavón, héroe de la Independencia y símbolo de justicia e identidad nacional.

El evento contó con la participación del Cabildo y las autoridades municipales, así como con invitados especiales, entre ellos el presidente municipal de Aporo, Juan Agustín Torres Sandoval, quienes se sumaron a la ceremonia solemne.

Como parte del protocolo, se realizaron honores al Lábaro Patrio y se entonó el Himno Nacional Mexicano, para posteriormente colocar una ofrenda floral en el monumento a José María Morelos y Pavón, donde se montó la tradicional guardia de honor.

Durante su mensaje, Conejo Alejos destacó la importancia de la memoria histórica y el profundo orgullo que representa el nombre del municipio: “Nuestro municipio lleva con orgullo el nombre de Morelos, y con ello asumimos una gran responsabilidad histórica. No se trata sólo de un nombre, sino de un compromiso con los valores que nos legó: la justicia, la igualdad y el servicio al pueblo. Como autoridades, tenemos el deber de honrar ese legado en cada decisión y en cada acción de gobierno”.

Como parte de esta conmemoración, el Ayuntamiento hizo entrega de reconocimientos a estudiantes destacados, resaltando que la educación es un pilar fundamental para mantener vivo el espíritu de servicio y libertad que inspiró a Morelos.

Posteriormente, la jornada cívica dio paso al tradicional desfile, en el que participaron instituciones educativas, agrupaciones civiles y contingentes a caballo, llenando de color y orgullo las calles principales del municipio.

La conmemoración del natalicio de Don José María Morelos y Pavón reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Morelos con la memoria histórica, la identidad nacional y los valores cívicos que forjan comunidad y nación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Tiquicheo, Michoacán sigue búsqueda de senderista desaparecido
En asalto, quitan la vida a mando policial del Estado de México
Sujetos armados asaltan tienda Sanborns en la colonia Del Valle en CDMX
Ultiman a un individuo en Uruapan, Michoacán; en su huida los responsables hieren a dos policías
Más información de la categoria
Isaac del Toro, cuarto en el ranking mundial de ciclismo; nunca un mexicano había sido top 10
Trasladan a hijo de Nemesio Oseguera Cervantes a prisión donde se encuentra Joaquín Guzmán
Israel lanza "última advertencia" para que abandonen la ciudad de Gaza
Ultiman a un individuo en Uruapan, Michoacán; en su huida los responsables hieren a dos policías
Comentarios