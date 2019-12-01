Victor Zurita Ortiz llama a promover inclusión y conciencia en la Semana Internacional de las Personas Sordas

Victor Zurita Ortiz llama a promover inclusión y conciencia en la Semana Internacional de las Personas Sordas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 18:27:26
Morelia, Michoacán, a 23 de septiembre de 2025. - En el marco del Día Internacional de la Lengua de Señas, el ex-diputado local e integrante de la comunidad sorda en Michoacán, Víctor Zurita Ortiz, recordó que cada seña es voz, cultura e identidad, y que preservarlas es defender la diversidad lingüística y cultural del mundo.

“Nada sobre nosotros, sin nosotros”, reiteró e hizo un llamado a que esta semana sea un espacio para promover acciones que fortalezcan los derechos de las personas sordas, la difusión de la Lengua de Señas Mexicana y la conciencia social en favor de la inclusión.

Destacó que la Semana Internacional de las Personas Sordas es una oportunidad para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la accesibilidad, el respeto a la identidad cultural de la comunidad sorda y el impulso a políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades.

“Una sociedad verdaderamente incluyente es aquella que reconoce nuestras lenguas, nuestra cultura y nuestras necesidades específicas. Hoy, más que nunca, debemos trabajar juntos para eliminar barreras de comunicación y abrir espacios para todas y todos”, señaló.

Además, exhortó a los distintos niveles de gobierno, instituciones educativas y empresas a generar más oportunidades de empleo, educación y participación social para las personas sordas, mediante acciones como la capacitación de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana en escuelas y hospitales, la adaptación de trámites y servicios públicos para que sean accesibles, campañas permanentes de sensibilización en medios de comunicación y la promoción de programas de inclusión laboral que reconozcan el talento de esta comunidad.

