Viajará gobernador de Querétaro a Alemania y Asia

Querétaro, Querétaro, a 31 de enero de 2024.- En busca de atraer más inversiones al estado de Querétaro, el gobernador Mauricio Kuri González, anunció que en este primer semestre del año tendrá dos giras de trabajo, una de ellas en Alemania.

Detalló que estás giras se realizarán durante el periodo de veda electoral correspondiente a los meses de marzo y abril, pues el mandatario estatal considera que es un buen momento para realizar el viaje.

“Hay mucho apetito por parte de países asiáticos. De los 52 proyectos que tenemos, 17 de estos están en Asia, entonces es muy posible que vayamos en marzo. Ya vi que tenemos veda electoral y creo que es un buen momento para ir ya que no podemos hacer muchas cosas acá”, dijo.

Añadió que es una gran puerta por explotar en el estado, no obstante, mencionó que no se puede adelantar más sobre está posibilidad, ya que las inversiones podrían no ocurrir en el futuro próximo, no obstante, hay confianza sobre las posibles inversiones que pudieran concretarse.

Por otra parte, y con el objetivo de dar beneficio a las investigaciones en la entidad, el gobernador entregó el Premio al Mérito Empresarial de la edición del año pasado, que obtuvo ITP México Fabricación SA de CV en su categoría de comercio exterior; en competitividad se les otorgó a Tetra Pak y en Responsabilidad Social para Manufacturas Kaltex; por nombrar algunas.