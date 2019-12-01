Viajar en taxi ya es seguro para las mujeres michoacanas: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán, 24 de septiembre de 2025. - El Gobierno de Michoacán puso en marcha el programa Taxi Seguro, a través del cual los choferes estarán obligados a identificarse mediante códigos QR, para que las niñas, mujeres y todos los usuarios tengan la certeza y confianza de que llegarán bien a sus destinos, explicó la secretaria de Desarrollo Urbano, Gladyz Butanda Macías.

Este programa, destacó la funcionaria estatal, es reflejo de la sinergia y coordinación que existe entre el Gobierno de Michoacán y el sector transportista, lo cual, dijo, permitirá concebir un servicio de transporte público seguro, digno y a la altura de las necesidades de la ciudadanía.

“Taxi seguro, más que un programa es un mensaje claro: el Gobierno del Estado confía en sus concesionarios, confía en los operadores del transporte público y en que están dando un servicio de primera”, enfatizó en presencia de funcionarias como María Elena Huerta Moctezuma, directora general del Instituto del Transporte del Estado; Zayín Villavicencio Sánchez, coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado; Alejandra Anguiano González, secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, y Sofía Bautista Aguñiga, directora del DIF Estatal.

Gladyz Butanda remarcó que el surgimiento de este programa garantiza confianza y seguridad para las niñas y mujeres michoacanas, “porque al existir un código QR que nos dice quién nos está transportando, el registro del vehículo en el que viajamos y que además podemos compartir esta información con quien nos espera en nuestros destinos, es algo que nos llena de tranquilidad”.

María Elena Huerta Moctezuma, directora general del Instituto del Transporte del Estado, remarcó que el programa Taxi Seguro viene a complementar las acciones de mejoramiento del servicio de transporte público de la modalidad de taxi teniendo siempre como prioridad la seguridad de las personas usuarias.

En el evento también se contó con la presencia de José Arturo Méndez Calderón, presidente del Bloque Transportista del Estado de Michoacán, y Ulises Ferreiro Gallardo, gerente general de la Terminal de Autobuses de Morelia, quienes destacaron la importancia de implementar programas que sigan mejorando y modernizando el servicio.