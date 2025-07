Varias iniciativas de ley serán dictaminadas en contra por ser jurídicamente inviables, asegura Guillermo Vega Guerrero

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 7 de julio de 2025.- Entre cuatro y seis iniciativas de ley serán dictaminadas en contra debido a que jurídicamente son inviables, aseguró Guillermo Vega Guerrero, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional del Congreso Local.

Refirió que inclusive estas propuestas a la que se refiere son de sus homólogos de oposición son copy paste o un plagio de algunas otras que se han presentado en otros estados o incluso corresponde a otros países.

“Del 100 por ciento de las iniciativa que están en la Comisión de Administración y de Procuración de Justicia que presido en el Congreso de Querétaro, entre cuatro y seis iniciativas que hemos visto que son muy pobres, que son copy paste y que forman parte de la obligación de los partidos políticos que nos obligan a presentarlas en todos los estados, pero hay cosas que en Chihuahua aplican, pero en Querétaro no, entonces creo que es importante que a nuestras dirigencias sepamos decirle no: ‘oye esta iniciativa que me propones no la voy a presentar porque no aplica en el estado en el que vivo’ y ese es un derecho que tenemos los legisladores de cumplir nuestra plataforma legislativa, pero si entender que si aplica y que no aplica aquí en Querétaro”.

En abril del este año, Vega Guerrero, quien también preside la Junta de Coordinación Política del Congreso Local aseguró que, hay legisladores que han presentados iniciativas que han plagiado o han hecho copy paste de propuestas en otros estados por lo que deberían de sancionarse pues fueron presentadas como de su autoría cuando en realidad son copy paste de otras entidades e incluso de otros países.

Vega Guerrero no dudó que sean buenas intenciones de sus homólogos al presentar este tipo de iniciativas, pero muchas veces se presentan propuestas que no coinciden con una realidad en Querétaro. “Yo te diría que las vamos a sesionar en contra porque para bajar la matemática de mi comisión tendré que votar algunas iniciativas en contra”.

Por ejemplo, dijo, una que tiene presente es de la diputada Sully Mauricio Sixtos, del partido de Morena, quien propuso que el concubinato sea lo mismo que el matrimonio.

“Esto es un imposible porque o desaparecemos el concubinato y todo es matrimonio o seguimos dejando esa diferencia, es decir, el matrimonio con ciertas reglas y el concubinato con sus reglas”.

Enfatizó que hay propuestas de buena fe, pero que al final del día son impensables, es decir, quieren cambiar el derecho romano el derecho civil y no es posible porque ya lo henos revisado con los expertos y con varios abogados.

“Generaríamos un problema y un conflicto legal fuertísimo al cambiar ese tipo de figuras porque entonces meteríamos en problemas a muchas personas, no estoy hablando de cuestiones de género, sino jurídicas de fondo que tienen que ver con el régimen económico y de derechos e iniciativas como esas las vamos a votar en contra”.

Detalló que la iniciativa propone que los concubinos tengan los mismos derechos que los cónyuges y al hacer eso, todo es matrimonio y ese tipo de iniciativas son improcedentes. “No afecta la figura del matrimonio, sino a todo el régimen económico y todo el régimen que protege a cónyuges como concubinos entonces, sería ocioso seguir manteniendo la figura del concubinato y al desaparecer esta figura dejaría a muchas personas en desamparo”.

Aseveró que este tipo de propuestas son graves porque podrían afectar a miles de personas que hoy están contentas, satisfechas y conformes con seguir con la figura del concubinato como una unión legal de libertades y no se puede obligar a todos a estén dentro de la figura del matrimonio.

“Tenemos que seguir respetando esa diversidad y meter a todos al tema del matrimonio y me parece que sería un debate gigantesco que no estoy dispuesto a encabezar ni a enarbolar porque esto no ha sucedido en ninguna parte del mundo”.