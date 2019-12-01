Va Michoacán por ser parte de la guía turística Michelin

Va Michoacán por ser parte de la guía turística Michelin
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 16:15:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 4 de octubre de 2025.- Michoacán está en trabajos previos entre autoridades estatales, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), empresarios y municipios, para ser parte de la guía turística Michelin, que llega a Europa, América y Asia.

El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, detalló que la guía se realiza de manera anual y destaca las experiencias gastronómicas en restaurantes, y la oferta y calidad en hoteles.

“Estamos viendo para construir juntos que Michoacán pueda participar y estar en la guía Michelin, no es fácil, tenemos que hacerlo de manera responsable y contundente, pero Michoacán no puede estar fuera. Es un tema que debe estudiarse bien y ver los beneficios, el estado no puede solo, ni los empresarios o municipios solos, pero tenemos muchas posibilidades”, afirmó.

Monroy García indicó que además de la cocina tradicional michoacana, el estado también cuenta con cocina de autor, de antaño, conventual, de antojo, de ferias y festivales, marcas colectivas, denominación de origen o de productos, que muestran que la sazón michoacana está al nivel de cualquier restaurante del mundo. 

“El estar dentro nos atraería más turismo en este segmento gastronómico que mueve mucho a nivel mundial. Mucho turismo se traslada, viaja para probar los sabores de la comida de algún lugar”, explicó durante la Junta Nacional de Presidentes de la Canirac. 

Agregó que Michoacán marca la pauta de la cocina tradicional en México, con los encuentros de cocina tradicional y hace un año el estado fue invitado a Calabria, Italia, para el Foro Mundial de Gastronomía Mexicana. 

La cocina tradicional de Michoacán fue el paradigma para que en 2010 la Unesco nombrara a la Cocina Tradicional Mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por ello se continúa el camino de promoción y proyección internacional de la riqueza culinaria que se vive en “el alma de México”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a una persona en Buenavista, Michoacán
Confirman identidad de víctimas del doble homicidio durante la feria en Tepalcatepec, Michoacán
Ultiman a una mujer dentro de un vehículo en Celaya, Guanajuato; es el tercer ataque en 24 horas
Revientan autoridades segundo campamento criminal en Uruapan, Michoacán; aseguran 4 kilos de estupefaciente, fusil y equipo táctico
Más información de la categoria
Caen 28 presuntos delincuentes ligados a ataques contra policías en Nuevo León
Javier Ocampo, de señalado por saqueos y extorsiones millonarias… a jefe de Asuntos Internos en Michoacán
Trump exige a Israel que deje de atacar Gaza para negociar entrega de rehenes
Citi asegura que no ha recibido ofertas por Banamex, a pesar de anuncio de Grupo México
Comentarios