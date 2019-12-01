Va Michoacán por ser parte de la guía turística Michelin

Morelia, Michoacán, 4 de octubre de 2025.- Michoacán está en trabajos previos entre autoridades estatales, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), empresarios y municipios, para ser parte de la guía turística Michelin, que llega a Europa, América y Asia.

El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, detalló que la guía se realiza de manera anual y destaca las experiencias gastronómicas en restaurantes, y la oferta y calidad en hoteles.

“Estamos viendo para construir juntos que Michoacán pueda participar y estar en la guía Michelin, no es fácil, tenemos que hacerlo de manera responsable y contundente, pero Michoacán no puede estar fuera. Es un tema que debe estudiarse bien y ver los beneficios, el estado no puede solo, ni los empresarios o municipios solos, pero tenemos muchas posibilidades”, afirmó.

Monroy García indicó que además de la cocina tradicional michoacana, el estado también cuenta con cocina de autor, de antaño, conventual, de antojo, de ferias y festivales, marcas colectivas, denominación de origen o de productos, que muestran que la sazón michoacana está al nivel de cualquier restaurante del mundo.

“El estar dentro nos atraería más turismo en este segmento gastronómico que mueve mucho a nivel mundial. Mucho turismo se traslada, viaja para probar los sabores de la comida de algún lugar”, explicó durante la Junta Nacional de Presidentes de la Canirac.

Agregó que Michoacán marca la pauta de la cocina tradicional en México, con los encuentros de cocina tradicional y hace un año el estado fue invitado a Calabria, Italia, para el Foro Mundial de Gastronomía Mexicana.

La cocina tradicional de Michoacán fue el paradigma para que en 2010 la Unesco nombrara a la Cocina Tradicional Mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por ello se continúa el camino de promoción y proyección internacional de la riqueza culinaria que se vive en “el alma de México”.