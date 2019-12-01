Uruapan recibe Jornada de Atención a Personas Migrantes: Semigrante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 16:43:35

Uruapan, Michoacán, a 12 de marzo de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) inició en Uruapan las Jornadas Regionales de Atención a Personas Migrantes y sus Familias para acercar servicios y programas a las comunidades con presencia migrante.

Durante estas jornadas, personal de la dependencia brinda orientación y atención directa sobre los 33 programas y servicios que ofrece la institución, lo que facilita a las familias el acceso a los trámites relacionados con la movilidad y la atención a la comunidad migrante.

Además, se realizó la entrega de visas del programa Reencuentro Familiar (Refami), mediante el cual personas adultas mayores pueden viajar a Estados Unidos para reencontrarse con sus hijas e hijos.

Asimismo, se entregaron Tarjetas Orgullo Migrante, un reconocimiento a las y los michoacanos que han migrado y que les permite acceder a diversos beneficios y apoyos.

Con estas jornadas regionales, la Secretaría del Migrante refrenda su compromiso de acercar sus servicios a las comunidades, acompañar a las familias migrantes y reconocer la aportación de las y los michoacanos que viven dentro y fuera del país.