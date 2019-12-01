Uruapan llama a defender su Parque Urbano, uniendo manos y raices

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 15:24:00

Uruapan, Michoacan, a 1 de octubre del 2025. - Con el propósito de preservar el medio ambiente y proteger los espacios naturales de la ciudad, se llevó a cabo la última jornada de arborización del temporal 2025 en el Área Natural Protegida Estatal Parque Urbano Ecológico de Uruapan (PUEU).

En esta acción participaron usuarios de la Unidad de Riego "Río Santa Bárbara" y la Asociación Civil Protección y Defensa de las Áreas Verdes y los Humedales.

Coincidieron en señalar los representantes de la parte ciudadana Alberto Ortiz Navarro de la URDERAL y Pedro Armando Castañeda Cantú de PRODAVH A.C. que la jornada permitió plantar especies nativas y adecuadas para el ecosistema, como ahuehuete o sabino, fresno, sauce y pino, de acuerdo con los estudios de manejo del lugar.

Se comentó que los trabajos concluyeron el pasado fin de semana, como parte de las acciones complementarias, se colocó un cercado de alambre de púas con el fin de proteger las nuevas plantaciones, principalmente del ganado, ya que esta importante área verde no cuenta con delimitación física.

El material fue proporcionado por la Secretaría de Urbanismo y Movilidad del Gobierno Estatal, a través del subsecretario de Obras de Movilidad, ingeniero Gener Cuauhtémoc Cetina Guzmán.

La jornada también contó con el respaldo de la Pastoral de Ecología Integral de la Diócesis de Zamora, que donó la planta utilizada para la reforestación. Con esta colaboración, instituciones, colectivos ciudadanos y la comunidad reafirmaron su compromiso con la preservación del parque urbano, considerado un espacio vital para la salud ambiental y social de Uruapan.