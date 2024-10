Urgen políticas públicas para dar acompañamiento en el aborto: Elvia Higuera

Morelia, Michoacán, a 11 de octubre del 2024.- Elvia Higuera Pérez, especialista en derechos de la mujeres, urgió a las autoridades estatales a generar políticas públicas de atención para este sector de la población que decida recurrir a los procesos de interrupción legal del embarazo.

La también académica refirió que a la par de la reforma recientemente aprobada que despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación, ahora procede la capacitación de las áreas de salud.

"De tal manera que no vayan a interponer la objeción de conciencia, al momento de que las mujeres acudan a solicitar una interrupción del embarazo, el apoyo psicológico que también se vuelve muy importante en este tipo de procesos, la información que se tiene que dar a las mujeres en estos casos debe ser científica, objetiva de tal forma que no existan prejuicios o tabúes sobre creencias personales o ideologías personales por parte del personal médico", apuntó la ex consejera del Instituto Electoral de Michoacán, y subsecretaria de población y Derechos Humanos.

Higuera Pérez, indicó que debe fluir la información en todo el estado para que las mujeres conozcan como acceder al procedimiento de una interrupción segura y confiable.