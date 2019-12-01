Urge acabar con el narcoterrorismo: Memo Valencia

Morelia, Mich., 25 de septiembre de 2025. - En Michoacán “urge acabar definitivamente con el narcoterrorismo, el dominio de los cárteles delictivos que han convertido municipios enteros en territorios del miedo”, exigió Memo Valencia, al responder desde el grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, el Cuarto Informe de Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla.

“Hay que desmantelar, abatir, capturar a esas redes delincuenciales transnacionales que operan impunemente en Michoacán, porque también con tiempo lo advertimos aquí en esta tribuna, hay colombianos, hay venezolanos disputándose nuestros territorios y eso también es una violación a nuestra soberanía nacional”, advirtió.

El diputado local insistió en que es fundamental, en esta lucha contra el crimen organizado, que se actúe de manera urgente, sobre todo por parte de la Federación porque a 4 años de administración morenista no se ve por ningún lado preocupación alguna del Gobierno Federal por atender los problemas de Michoacán.

“Es necesario coordinarse mejor con el Gobierno Federal, quien debe enviar más elementos y más recursos específicamente destinados a Michoacán. Necesitamos más bases de operaciones mixtas e interinstitucionales. Se ocupa también invertir significativamente en tecnología para la seguridad pública”.

El también dirigente estatal del PRI afirmó que “los michoacanos merecen más que discursos, merecen resultados, merecen seguridad, merecen oportunidades. Merecen un gobierno que trabaje todos los días con la intensidad que demanda la crisis que vivimos sin frivolidades”.

Memo Valencia recalcó que hoy, en Michoacán, las cifras son preocupantes y son contundentes, sobre todo la falta de apoyo a los municipios, a los cuales llamó a no dejar solos desde la administración estatal, en materia de seguridad y de presupuestos justos.

“Los municipios reclaman y claman por protección, seguridad y paz, que permita generar inversiones y desarrollo. No hay que dejarlos solos señor gobernador. Es desde lo local donde florece o se arruinan los destinos de la juventud, y, además, hay una cifra trágica de alcaldes ejecutados en estos 4 años”, mencionó.

De forma contundente, el líder partidista afirmó que “desde el PRI se lo decimos fuerte y claro, la etapa de esperar ha concluido. Ya no hay pretextos. Ha llegado el tiempo de recibir y de exigir resultados porque Michoacán merece una Revolución Institucional, Michoacán merece una revolución social”, finalizó.