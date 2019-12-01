Universitarios se suman a la marcha del 2 de octubre en Morelia

Universitarios se suman a la marcha del 2 de octubre en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 17:01:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 2 de octubre del 2025. - Jóvenes de la UMSNH marchan por el 2 de octubre por las calles de la capital.

Mientras la capital michoacana recuerda el 2 de octubre con melancolía, mientras susurra a la distancia de un lejano 1968, los universitarios de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo reúnen fuerzas ante el impacto de la historia y, después de 57 años, la voz de los jóvenes de Tlatelolco sigue resonando.

La Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL) recuerda el movimiento estudiantil del 68, marchando por las calles del centro histórico de Morelia a la voz de "¡Educación primero, al hijo del obrero!".

Mencionan una lucha pacífica: "Nada con la fuerza, todo con la razón".

Noventa Grados
Más información de la categoria
Atacan con dron instalaciones de Seguridad Pública en Escuinapa, Sinaloa
Marina desmantela laboratorio clandestino valuado en 279 mdp en Durango
Policías frustran asalto en la colonia Juárez de la CDMX; un presunto ladrón fue abatido y otro fue detenido
Capturan a dos sospechosos por atentado en Manchester
Más información de la categoria
Atacan con dron instalaciones de Seguridad Pública en Escuinapa, Sinaloa
Policías frustran asalto en la colonia Juárez de la CDMX; un presunto ladrón fue abatido y otro fue detenido
Comando ataca pista avionetas y quema una aeronave en Parácuaro; es el segundo ataque contra pistas de la Tierra Caliente de Michoacán
EEUU está en "conflicto armado" con organizaciones criminales, declara Trump
Comentarios