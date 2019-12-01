Universitarios se suman a la marcha del 2 de octubre en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 17:01:04

Morelia, Michoacán, a 2 de octubre del 2025. - Jóvenes de la UMSNH marchan por el 2 de octubre por las calles de la capital.

Mientras la capital michoacana recuerda el 2 de octubre con melancolía, mientras susurra a la distancia de un lejano 1968, los universitarios de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo reúnen fuerzas ante el impacto de la historia y, después de 57 años, la voz de los jóvenes de Tlatelolco sigue resonando.

La Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL) recuerda el movimiento estudiantil del 68, marchando por las calles del centro histórico de Morelia a la voz de "¡Educación primero, al hijo del obrero!".

Mencionan una lucha pacífica: "Nada con la fuerza, todo con la razón".