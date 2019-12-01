Unidades Profesionales de la UMSNH cada día más fuertes; Yarabí Ávila se reúne con titulares

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 18:24:06
Morelia, Michoacán, a 13 de septiembre de 2025.- La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González sostuvo una reunión de trabajo con titulares de las Unidades Profesionales ubicadas en los distintos municipios con la finalidad de trazar acciones para continuar por la ruta de la excelencia académica. 

La rectora subrayó el interés de la administración central de fortalecer los campus, al referir que representan oportunidades de crecimiento para las y los jóvenes al interior del estado y a su vez impactan en el desarrollo regional. 

Acompañada de la secretaría Particular, Monika Gutiérrez Legorreta y del secretario Auxiliar, Jorge Manzo Méndez, la rectora abordó con las y los representantes de las Unidades los avances y logros que se han obtenido, así como las áreas en las que se puede mejorar. 

La rectora convocó a los representantes de los campus de Zamora, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Ciudad Hidalgo y Huetamo, a seguir buscando nichos de oportunidad en beneficio de la comunidad docente, estudiantil y administrativa, “sepan que continuaremos muy al pendiente de las necesidades de cada uno de los planteles y trabajando en equipo con ustedes”.

