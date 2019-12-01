Unen esfuerzos Secretaría de las Mujeres, UAQ y TSJ en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 6 de octubre del 2025.- La titular de la Secretaría de las Mujeres, Sonia Rocha Acosta, llevó a cabo la firma del convenio de colaboración interinstitucional con la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Silvia Amaya y el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Braulio Guerra Urbiola; el cual tiene como principal objetivo ejecutar una labor transversal de acompañamiento, atención y defensa de las mujeres que requieren acompañamiento.

Sonia Rocha indicó que esta firma lleva consigo el compromiso de que ninguna mujer tenga que quedarse sin acceso a la justicia, al apoyo psicológico o cualquiera de los beneficios que tienen para ellas alguna de las tres instituciones involucradas.

"Este convenio significa que, si una mujer toca la puerta de la Secretaría, de la Universidad o del Poder Judicial, la respuesta será la misma: acompañarla, cuidarla y defenderla; desde la Secretaría de las Mujeres quiero decirlo con toda claridad: este es apenas el comienzo. Vamos a seguir tejiendo puentes, ampliando programas, cerrando la pinza para que cada mujer sepa que, en Querétaro, hay un lugar seguro para ella", comentó.

Durante su intervención la Rectora de la UAQ, subrayó la importancia de trabajar a favor del respeto a los derechos humanos, reconocimiento y salvaguarda de los derechos de las mujeres que viven episodios de violencia.

A este mensaje se sumó el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien agradeció la coordinación institucional y la apertura que ha sumado logros en beneficio de las mujeres, al momento de señalar que el Poder Judicial del Estado ha emitido más de cuatro mil sentencias plasmadas con perspectiva de género, lo cual representa un avance en la procuración de justicia en la entidad.

En tanto, la titular de la Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación de la UAQ, Michelle Villanueva Moreno, dijo que la colaboración permite que se dé continuidad a la transformación de las instituciones, pero, sobre todo, se garantizará a que las mujeres puedan tener acceso a una vida libre de violencia.