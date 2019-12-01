Un Poder Judicial de puertas abiertas para todas y todos los michoacanos: Hugo Alberto Gama Coria

Morelia, Michoacán, 26 de septiembre de 2025. En beneficio directo para que las y los habitantes de la región cuenten con una justicia más cercana, oportuna y eficiente, sin necesidad de trasladarse a otras ciudades, se inauguraron la Sala Colegiada Civil y la Sala Unitaria Penal de la Región Uruapan, instancias encargadas de atender los recursos de apelación provenientes de decisiones de juezas y jueces de los distritos judiciales de Los Reyes, Tacámbaro y Uruapan, fortaleciendo así la confianza en el Poder Judicial de Michoacán.

En el acto de apertura formal de las salas, el Magistrado Presidente del Poder Judicial de Michoacán Hugo Alberto Gama Coria destacó que este hecho representa un paso transcendental en la administración e impartición de justicia en el estado, especialmente en esta región, en donde los juzgados de primera instancia llevan cerca de 25,000 asuntos.

Anteriormente las Salas Civiles y las Salas Penales estaban concentradas, al igual que las y los magistrados, en la ciudad de Morelia, pero con la Reforma al Poder Judicial se desconcentraron para llevarlas a las regiones: “Esto significa que la justicia en segunda instancia estará más cerca de las y los michoacanos en los municipios. Estará más cerca de los usuarios, y hemos hecho el compromiso real, tangible, honesto de ser un Poder Judicial cercano a la gente y de puertas abiertas”, señaló Gama Coria.

Finalizó su participación instando a las personas juzgadoras de este nuevo Poder Judicial de Michoacán a actuar siempre con total independencia, de manera imparcial objetiva y profesional y con pleno respeto a la toga. “Cuidaremos la toga como se cuida a un recién nacido. No la habremos de manchar y eso lo haremos en nuestro actuar todos los días, en cada acuerdo que firmamos, en cada acuerdo que emitimos y en cada sentencia que dictamos.”

Por su parte, el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que la apertura de estas Salas constituye un hito en la historia del Poder Judicial, destacando que su nueva integración permitirá consolidar una institución más cercana a la gente, sensible a sus necesidades y comprometida con garantizar el acceso a la justicia. Subrayó que la descentralización de la segunda instancia representa también un acto de responsabilidad social.

En el evento se contó con la presencia del secretario de Gobierno, Raul Zepeda Villaseñor; el presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo; la diputada federal, Guadalupe Mendoza Arias; el diputado local, Carlos Bautista Tafolla; magistrados y magistradas integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, integrantes del Órgano de Administración Judicial, juezas, jueces, integrantes de barras y colegios de abogados.