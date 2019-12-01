UMSNH invita a la comunidad a participar en el Tercer Encuentro del Posgrado Nicolaita

Morelia, Michoacán, a 03 de octubre de 2025. - El próximo 9 y 10 de octubre se llevará a cabo el Tercer Encuentro de Posgrado Nicolaita que realiza la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) a fin de fortalecer el ecosistema de dicho nivel educativo, por lo que se invita a la comunidad docente y estudiantil, así como a la ciudadanía en general a participar en la actividad académica.

En rueda de prensa, el coordinador general de Estudios de Posgrado, Dante Ariel Ayala Ortiz, explicó que el este evento ha sido convocado bajo el lema de Humanismo, Renovación y Sustentabilidad en el Ecosistema del Posgrado Nicolaita, “humanismo, por supuesto, porque es el principio y la declaración institucional que identifica a esta administración, y que estamos impulsando también para que en todos los programas de estudio podamos tener ese trato humanista, de rostro humano, de rostro social hacia nuestros estudiantes”.

Informó que para esta tercera edición que se efectuará los días jueves 9 y viernes 10 de octubre en las instalaciones del Centro de Información, Arte y Cultura (CIAC) ubicado en Ciudad Universitaria, se cuenta con un programa muy interesante donde habrá conferencias magistrales, paneles, conversatorios, y talleres dirigidos a las y los alumnos, egresadas y egresados del nivel posgrado de la UMSNH.

“Tendremos también un curso de formación de capacidades para nuestras y nuestros coordinadores de los programas de maestría, especialidad, doctorado, formación de capacidades para la gestión de programas de posgrado con apoyo de Inteligencia Artificial y adicionalmente, estamos lanzando nuestro Primer Concurso Modalidad Pitch denominado la Agenda 2030 desde el Posgrado Nicolaita”.

El funcionario detalló que, además de la Universidad Michoacana, se contará con la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán, de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, del Instituto de Ciencia y Tecnología de Michoacán y de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Apuntó que si bien el evento está dirigido a la comunidad del Posgrado Nicolaita que está constituido por más de dos mil 500 estudiantes, también está abierta la invitación al público en general.

Por su parte, el director del Instituto de Investigaciones en Metalurgia y Materiales, Ariosto Medina Flores explicó que, como parte de las actividades a desarrollar durante la jornada, se encuentran tres paneles, diseñados específicamente para generar y despertar el interés de las y los alumnos del posgrado, entre ellos, el titulado “El papel del posgrado como motor de liderazgo femenino, retos y perspectivas”, en el cual participará como moderadora la rectora Yarabí Ávila González.

En tanto, la jefa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Psicología y parte del Comité Organizador, Adriana Meza Calleja, señaló que dentro de las actividades del encuentro en esta ocasión se realizará el Primer Concurso Pitch denominado la Agenda 2030 desde el Posgrado Nicolaita que tiene como objetivo difundir el impacto que los proyectos de investigación de las y los estudiantes tienen en las problemáticas sociales.