UMSNH cumple con sus pagos al Infonavit; recibe galardón como Empresa de 10 Plus

Morelia, Michoacán, a 06 de diciembre de 2024.- Por el cumplimiento de sus obligaciones patronales con el Instituto de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) obtuvo el galardón como Empresa de 10 Plus (E10Plus) que otorga el organismo, distintivo que fue recibido por parte del tesorero Enrique Eduardo Román en representación de la rectora Yarabí Ávila González.



Durante su intervención, el tesorero nicolaita manifestó que este reconocimiento es muy importante para las empresas y para la casa de estudios porque refleja el cumplimiento que tienen con sus trabajadoras y trabajadores, tras señalar que el pago puntual de las aportaciones patronales al Infonavit es un acto que no sólo responde al mandato legal sino que refuerza el compromiso con los principios de justicia social y solidaridad.



“Porque entendemos que nuestra responsabilidad no sólo se limita a crear empleos y aunque en el caso de la Universidad Michoacana su fin es generar las condiciones para el acceso a una educación gratuita y formar a futuros profesionistas, también funge como patrón, por lo que debemos garantizar condiciones laborales, dignas y oportunidades para que nuestros colaboradores puedan construir un futuro sólido para ellos y sus familias”.



En este contexto, añadió que, el pago puntual de las aportaciones al Infonavit se convierte en un pilar esencial de nuestras obligaciones legales de carácter fiscal, como patrones somos parte de un tejido humano en el que nuestras acciones impactan directamente en la vida de miles de familias trabajadoras.



“Cumplir puntualmente con nuestras aportaciones al Infonavit es reconocer que como empleadores somos responsables de contribuir al bienestar de quienes con su trabajo hacen posible nuestro éxito, cada aportación que realizamos es una oportunidad para transformar el sueño hecho realidad, por ejemplo, el sueño de una casa propia”.



Román García señaló que la UMSNH busca transmitir un espíritu humanista y establecer que la riqueza de una empresa no se mide únicamente en utilidades, sino en su capacidad de transformar vidas, construir comunidades y garantizar un desarrollo inclusivo.



“Amigos y amigas que hoy actúan en calidad de patrones debemos reconocer que el éxito empresarial no tiene sentido si no beneficia a quienes lo hacen posible, al cumplir con nuestras obligaciones de contribuir y cumplir con la ley actuamos con empatía y con solidaridad y humanismo para construir un Michoacán en donde cada familia tenga acceso a una vivienda digna”.

Es un orgullo, agregó, que podamos contar con patrones que cumplan con sus obligaciones, que sin duda demuestran la gran responsabilidad en el manejo de los recursos con eficiencia y transparencia para atender todas nuestras obligaciones con puntualidad.



En su turno, el delegado estatal del Infonavit, Sergio Adem Argueta, precisó que de un universo de casi 36 mil empresas que hay en Michoacán, quienes reciben el reconocimiento E10Plus son empresas que son puntuales en su pago, que son conscientes de sus obligaciones y que son justos y correctos en el actuar con sus trabajadores.



Precisó que las empresas o instituciones que han obtenido este galardón no son seleccionados de manera discrecional y aleatoria, tras referir que es un sistema de registro donde se identifica la constancia de sus pagos, “es un filtrado que nuestro sistema de cómputo realiza y que de pronto nos aparecen quiénes son los mejores y esos son a los que estamos nosotros obligados y además contentos de otorgarles este reconocimiento”.



El funcionario enfatizó que la vivienda es un derecho constitucional y humano que todo mexicano debe de poder gozar y el Infonavit tiene que ser y mantenerse como la mejor opción para que cualquier trabajador ejerza un crédito.



Durante el evento también estuvo presente Carlos Meza Gallegos, jefe de Afiliación y Cobranza del IMSS de la delegación Michoacán; el gerente de Recaudación Fiscal de la delegación estatal del Infonavit, Carlos Suárez Ayala y la presidenta de las Mujeres Empresarias del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán, María Guadalupe Morales.