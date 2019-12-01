Ultiman a tiros a un hombre en una tenencia de Morelia, Michoacán 

Ultiman a tiros a un hombre en una tenencia de Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 21:03:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 23 de septiembre del 2025. - Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Emiliano Zapata, de la Tenencia Morelos, municipio de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Julio A. Gómez, de la referida localidad, habían atacado a balazos a una persona.

 Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes al arribar encontraron a un hombre sin vida, situación por la que se solicitó la presencia de la representación social.

Acto seguido, se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), los cuales dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ya son 16 mujeres asesinadas en septiembre en Michoacán; Uruapan, con más casos
Explosión de pipa deja 30 muertos y 15 heridos hospitalizados
Dos hombres son ultimados dentro de su domicilio en Celaya, Guanajuato; indican que una de las víctimas era tránsito de policía vial
Presunto responsable de ultimar a cinco personas de una familia en Zamora, Michoacán, es vinculado a Proceso
Más información de la categoria
Ya son 16 mujeres asesinadas en septiembre en Michoacán; Uruapan, con más casos
Paga Salinas Pliego 25 millones de dólares para evitar la cárcel en EEUU
Nueva Suprema Corte pasa la factura al pueblo: Ministro Presidente tiene más de 100 asesores, entre ellos abogado de Ayotzinapa y cuñado de Monreal
Alito Moreno acusa a AMLO de liderar un grupo delictivo
Comentarios