Tren al AIFA sufre nuevo retraso y se pospone hasta 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 20:29:12

Ciudad de México, a 2 de octubre del 2025. - El tren de pasajeros hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que se tenía prevista su inauguración en diciembre del presente año; sin embargo, la empresa CAF, que es la encargada de su construcción, informó que será hasta 2026 cuando este entre en operaciones.

"La idea es que los trabajos se cuenten prácticamente concluidos en diciembre. Así que podríamos estar pensando que por esas fechas se podrían empezar ya pruebas y que enseguida pueda entrar en operación el tren del aeropuerto", comentó el directivo.

CAF es la empresa subcontratada por la SEDENA para realizar diversos trabajos de construcción del tren de pasajeros al AIFA; dicha obra ha sufrido retrasos para su curso de operaciones, principalmente por problemas en los derechos de vía con pobladores de la zona.

Maximiliano Zurita, director general de la compañía, consideró que el hecho de que las empresas chinas estén ganando licitaciones, como la del tren México-Pachuca, de alguna forma genera perjuicios al sector, por lo que se debe seguir trabajando al respecto.

"De alguna manera afecta (que ganen los chinos en trenes), por supuesto, pero bueno, estamos acostumbrados", afirmó el directivo.