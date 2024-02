Tras 40 años de militancia, el exgobernador Héctor Astudillo renuncia al PRI

Chilpancingo, Guerrero, a 31 de enero de 2024.- Después de 4 décadas de militar en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), este miércoles el ex gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores anunció su renuncia al instituto político.

“Yo no me siento del PRI de hoy, que ha convertido en un grupo sectario, sin ideología, sin debate ni mucho menos reflexión. He protestado desde que el presidente del PRI nacional se apropió de las facultades de las bases municipales y estatales para hacer solo lo que le conviene a él.”, sentenció el ex priísta y tres veces alcalde en la capital del estado.

Héctor Astudillo aclaró que su renuncia es de carácter personal y de momento no ha decidido irse a otro partido, aunque sí ha tenido acercamiento con varias fuerzas políticas, como Movimiento Ciudadano, incluso ha tenido pláticas con el líder nacional Dante Delgado.

Astudillo responsabilizó a Alito Moreno de las constantes confrontaciones internas y las renuncias de otras figuras importantes del PRI.

“No acepto al PRI que determina por cercanía o incondicional y que no reconoce liderazgos, ya no deseo pertenecer a un PRI sin ideales y me avergüenzo de un PRI en el que frecuentemente Alejandro Moreno Cárdenas, se ha visto frecuentemente en confrontación interna y en acusaciones hacia su persona que han causado bajas importantes de hombres y mujeres con trayectorias reconocidas y valiosas”, señaló el expriísta.