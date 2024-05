Ex trabajadora del Museo del Estado de Michoacán denuncia acoso laboral

Morelia, Michoacán, a 18 de mayo del 2024.- Varios meses de maltrato laboral vivió Jimena Cristina García Vaca, joven que se dedicaba a labores de intendencia en el Museo del Estado de Michoacán según datos proporcionados en su denuncia ciudadana a este medio de comunicación, el acoso trascendió al nivel que se metían al baño de mujeres a buscarla cuando estaba haciendo sus necesidades fisiológicas.

En entrevista narró, que la presunta violencia laboral la sufrió de parte del director del Museo del Estado, Eduardo Tarsicio Zavala Rodríguez.

"Fue una situación muy incómoda y más lo del baño porque no solamente pasó una vez, pasaba seguido, estaba en el baño y se metía al de mujeres presuntamente a lavarse las manos cuando él sabía que yo estaba en el baño", comentó la joven quien agregó que justo cuando se disponía a tomar el tiempo de sus alimentos, el directivo la mandaba a pintar puertas y paredes.

Agregó que acudió ante autoridades superiores de la Secretaría de Cultura para informar sobre el caso, pero sus reportes fueron pasados por alto y el 15 de abril pasado la despidieron bajo el argumento de que no realizaba bien sus labores.

"Fui con jefe de recursos humanos, fui con el delegado técnico de la Secretaría de Cultura y supuestamente ellos me ayudarían yo lo que quería era un cambio de espacio de trabajo y nunca me escucharon, ni me hicieron caso, pero cuando el director acudió ante estas mismas autoridades a mí sí me corrieron", detalló Jimena Cristina quien aseguró que las acciones de prepotencia las comete contra toda la base laboral.

Indicó que una de sus últimos intentos de denunciar el acoso laboral, puso su queja ante el buzón naranja con la esperanza de que sea investigado el caso.