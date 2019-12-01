“Transforma tu Fiscalía”, nuevo programa puesto en marcha por Torres Piña en Michoacán

“Transforma tu Fiscalía”, nuevo programa puesto en marcha por Torres Piña en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 16:44:06
Morelia, Michoacán, a 2 de octubre de 2025.- Con la premisa de que   escucharán propuestas ciudadanas para el Plan de Persecución de Delitos, y en lo que representa  un ejercicio histórico, el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Pula, dio inicio en Apatzingán a un proceso de escucha ciudadana para integrar el programa base de su gestión 2025-2034.

Sobre el particular el Fiscal General, destacó que estas consultas buscan consolidar una institución cercana a la gente y fortalecer la confianza ciudadana al escuchar de primera mano las necesidades de todas las regiones del estado.

“La mejor forma de recuperar la confianza de la ciudadanía en la Fiscalía es escuchando a la gente. Haciendo de sus quejas e ideas líneas de acción y acciones específicas que enriquezcan la propuesta del Plan de Persecución de Delitos”, afirmó.

En su intervención, la presidenta municipal de Apatzingán, Fanny Lyssette Arreola Pichardo, reconoció la apertura de la FGE y manifestó la disposición del municipio para trabajar de manera coordinada frente a los retos de seguridad en la región.

Durante el encuentro se presentaron el borrador del Plan de Persecución de Delitos 2025-2034 y un análisis criminal de la región, a cargo de José Ismael Cervantes Rodríguez, asesor del Fiscal General, explicando las directrices que regirán la política de acción de la institución durante los próximos nueve años.

Como parte de este proceso, se instalaron mesas de trabajo en torno a temas prioritarios como los delitos de alto impacto, la violencia de género y atención a víctimas, la corrupción y control interno, los ciber delitos y delitos emergentes, la justicia restaurativa, la prevención y participación ciudadana, así como la innovación tecnológica y modernización institucional.

En el evento se recogieron testimonios ciudadanos, entre ellos el de Leonardo González Tafolla, representante de la región de Tierra Caliente, quien expuso las necesidades particulares en materia de seguridad de esta zona. 

La ciudadanía participó activamente presentando inquietudes, propuestas y necesidades puntuales que serán integradas al documento rector de la Fiscalía próximo a elaborarse.

En el evento tomaron parte autoridades municipales, representantes ciudadanos, legisladores locales, mandos de seguridad y representantes de instituciones educativas.

