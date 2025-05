Trabajo territorial es con recursos propios y austeridad, asegura Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán, a 7 de mayo del 2024.- Fabiola Alanís Sámano, diputada local de Morena, señaló que utiliza recursos propios para difundir el Proceso Judicial, foros que efectúa en diversos puntos de la entidad.

En entrevista indicó que tanto en lo laboral como en su vida personal se conduce con austeridad y sin derroches.

"No es la primera vez que hago trabajo territorial, estoy permanentemente en territorio siempre viajo con una persona, con dos depende del lugar por razones de seguridad - ¿Aplica austeridad?- Sí, en mi vida personal y en mi vida política siempre he aplicado la austeridad", comentó la diputada, quien negó viaticar por medio del Congreso local para realizar su trabajo territorial.

La ex perredista indicó que en su caso, cumple con la ley y se abstiene de promover a algún candidato en particular.

"El llamado es ser muy escrupulosos, muy disciplinados y muy cuidadosos y ayudar realmente, porque tanto puede salir perjudicado él o la servidora pública, como él o la candidata que se reúna, por ejemplo, con algún servidor público. A mí, por ejemplo, me han pedido más de una ocasión reuniones quienes están aspirando y en todos los casos les he dicho que no, porque no debo reunirme con nadie. Por lo menos 10, 12, personas me han pedido reuniones y les he dicho que no", agregó en entrevista.

Respecto a los reglamentos recientemente establecidos por parte del Comité Estatal de Morena, Alanís Sámano dijo coincidir con la propuesta de evitar derroches y turismo político.