Torpeza e incapacidad del gobierno de Morena para generar diálogo provocó crisis con EU: Alejandro Moreno

Ciudad de México, 11 de junio de 2025. El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, afirmó que por su torpeza a incapacidad para generar condiciones de diálogo y cooperación, el gobierno de Morena en cuestión de horas ha provocado una crisis que pone en riesgo la relación bilateral de México con Estados Unidos, así como el bienestar de millones de mexicanos a ambos lados de la frontera.

En un video publicado en sus redes sociales, el senador y dirigente nacional del tricolor dijo lo que está haciendo el gobierno de Morena con la política exterior mexicana es preocupante y peligrosamente irresponsable.

Sostuvo que “no se trata de un tropiezo aislado. Es un patrón: improvisación, arrogancia y desprecio por la diplomacia”, porque “Morena confunde amasar poder con saber gobernar”.

Por un lado, el Presidente Alejandro Moreno destacó que desde la Presidencia de la República se lanzó un llamado electorero, populista y mal calculado que, lejos de generar certeza para nuestros paisanos, sirvió para sembrar sospechas y alimentar tensiones innecesarias.

Después, agregó, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, haciendo alarde de una profunda incompetencia y desdeñando la complicada situación que enfrenta México, se enfrascó en una absurda guerra de declaraciones. “Y, como siempre, los únicos que salen perdiendo son los millones de mexicanos que todos los días se parten el alma trabajando para enviar dinero a sus familias”, expresó.

Demandó que se hagan responsables y dejen de hablarle solo a sus bases. Urgió a Morena a que “gobiernen para todas y todos los mexicanos, los que están en México y los que están allá, en Estados Unidos, esperando de su gobierno respaldo, no propaganda”.

Recordó que desde hace dos meses el PRI solicitó la renuncia de Fernández Noroña por meter a México en problemas con sus imprudencias, “y hoy el tiempo nos da la razón”.

A Fernández Noroña, le exigió que se vaya a hacer chistes a su casa y deje de arrastrar la investidura.

En ese marco, el Presidente Alejandro Moreno advirtió categórico que México necesita gente seria, preparada y responsable, que dé la cara por las y los mexicanos, como lo hacemos en el PRI.

Y es que, añadió, “por culpa de funcionarios ineptos como Noroña y de los voceros de Morena, el desprestigio de nuestro país sigue creciendo a nivel internacional”, toda vez que siguen actuando como si estuvieran en campaña, como si gritar más fuerte fuera sinónimo de tener la razón.

Al respecto, el Presidente del CEN del PRI precisó que “gobernar no es agitar con discursos populistas; gobernar es defender los intereses de México con inteligencia, seriedad y oficio”.

Emplazó a que “si no están dispuestos a rectificar, si no están a la altura de lo que el país exige, entonces háganse a un lado y no estorben, porque aquí está el PRI, con toda la experiencia, el conocimiento y la razón”.

Dejó en claro que el tricolor siempre dio resultados, y sostuvo que “aquí está el PRI, para defender a México”.