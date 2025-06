Landau ordena cancelar visa de vocera morenista tras polémico mensaje lanzado en X; resultó que no tenía la visa válida

Ciudad de México, 12 de junio del 2025.- El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Cristopher Landau, dio la orden de cancelar la visa de Melissa Cornejo, quien se identificó como consejera de Morena en el estado de Jalisco, luego de un polémico mensaje que lanzó a través de su cuenta de la red social X.

En su mensaje, publicado el pasado 9 de junio, Cornejo manifestó su apoyo a “la raza” durante las protestas contra las redadas migratorias en territorio estadounidense con un mensaje, el cual acompañó con una imagen de un sujeto que sostiene la bandera de México durante las manifestaciones de esta semana en California.

“Van a quitar visas a quienes compart… Viva la raza y métanse mi visa por el cul*”, fue su mensaje.

A lo anterior, respondió Landau, quien le dijo que ya había girado la orden de retirarle la visa derivado de su vulgar posteo.

“Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar”, contestó.

“Que fácil hablar de tu desprecio hace “mi visa” en redes sociales cuando no la tienes. Los que glorifican la violencia, el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (“FU** ICE”) de ninguna manera son bienvenidos en nuestro país”, agregó.

Tras la respuesta del diplomático estadounidense, la consejera de Morena en Jalisco borró su mensaje y puso en privado tanto su cuenta de X como de Instagram, por lo que el público en general no puede ver su contenido.