Toño Mendoza reconoce avances en Michoacán durante el 4º Informe del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 19:34:03

Morelia, Michoacán, a 25 de septiembre de 2025.- El Diputado Antonio Salvador Mendoza Torres, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, destacó los avances de la Cuarta Transformación en Michoacán durante la presentación del cuarto informe de gobierno del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En su mensaje desde la máxima tribuna del Congreso, Toño Mendoza subrayó que este informe no solo cumple con un mandato constitucional, sino que representa un ejercicio de rendición de cuentas al pueblo de Michoacán, “a quien nos debemos y servimos bajo los principios de la 4T”.

El legislador señaló que Michoacán ha recuperado el rumbo gracias a un gobierno que ha puesto en el centro de sus políticas el bienestar de las familias, con resultados concretos en estabilidad financiera, pagos puntuales al magisterio sin venta de plazas, obras estratégicas en educación, salud, movilidad y turismo, y todo ello sin recurrir a deuda pública.

Asimismo, destacó las reformas impulsadas en coordinación con el Congreso local, como:

Presupuesto directo a comunidades indígenas y a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Reconocimiento al autogobierno de los pueblos originarios y fortalecimiento de la seguridad comunal.

Acciones afirmativas en favor de mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad y de la comunidad LGBTIQ+.

Reformas de protección al medio ambiente, la vivienda y al maíz nativo como patrimonio cultural.



Mendoza enfatizó que Michoacán se ha consolidado como una de las tres entidades líderes en Gobierno Digital, al modernizar la Hacienda Pública y facilitar trámites a la ciudadanía de manera eficiente y transparente.

En materia cultural y turística, el diputado reconoció la visión del Gobernador para posicionar a Michoacán como destino de excelencia, con políticas incluyentes y sostenibles que benefician directamente a las comunidades. En particular, agradeció la apuesta por el rescate del Lago de Pátzcuaro, al que calificó como un orgullo de la región y del estado.

Finalmente, Toño Mendoza refrendó el compromiso del Grupo Parlamentario de Morena y de su labor legislativa para seguir construyendo, de la mano del pueblo y del Ejecutivo estatal, el segundo piso de la Cuarta Transformación.

“Hoy podemos decir con claridad que Michoacán es mejor, porque se gobierna con honestidad, austeridad y cercanía con la gente. Seguiremos firmes en la ruta de la transformación”, puntualizó.