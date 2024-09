TEPJF ratifica triunfo de Adrián de la Garza en Monterrey

Monterrey, Nuevo León, a 21 de septiembre 2024.- La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó el triunfo de Adrián de la Garza en la elección del pasado 2 de junio por la presidencia municipal de la capital de Nuevo León.

Los magistrados determinaron rechazar por mayoría de votos las impugnaciones presentadas por Movimiento Ciudadano (MC) y su candidata, Mariana Rodríguez para anular las elecciones en Monterrey.

La autoridad electoral determinó que no se encontraron irregularidades en el conteo de votos; no hubo pruebas para demostrar violencia política en razón de género; no se acreditó que De la Garza rebasara el tope presupuestal; ni se comprobó la intervención de agentes ministeriales para favorecer al candidato por la coalición Corazón y Fuerza por México.

Cabe señalar que a MC y Mariana Rodríguez les queda la opción de llevar el caso ante la Sala Superior del TEPJF, para ver si obtienen una respuesta favorable antes de la toma de protesta del panista, el 1 de octubre.