Tendrá mano firme municipio de Querétaro con negocios de Mompaní: Felifer Macías

Querétaro, Querétaro, a 27 de noviembre de 2024.- Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, aseguró que al igual que los establecimientos que están siendo revisados en diversos puntos de la capital del estado para establecer que cuentan con sus documentos en regla, también se pondrá en orden a los negocios que se ubican en la zona de Mompaní.



“Justamente en ese tema específico de Mompaní, estamos trabajando con colaboración con el Estado para poner orden en ese lado para que todo establecimiento que esté realizando alguna actividad económica cuente con su licencia y cumpla con el ordenamiento y aquellos que no estén se van a cerrar y se van a clausurar”.



Recordó que en una acción coordinada entre el municipio de Querétaro y el Gobierno del Estado, se han realizado 66 clausuras a negocios por incurrir en alguna falta los reglamentos estatales o municipales. Por ello, consideró que estos operativos conjuntos se extenderán a la zona Mompaní para verificar que están en orden.



Recordó que esta colaboración entre el municipio y el Estado ha permitido el cierre de negocios que presentan algún incumplimiento de la norma, principalmente centros nocturnos.

“El mensaje aquí que mandamos es muy claro para todos estos establecimientos es simplemente el respeto irrestricto a la norma si están en la ilegalidad y la irregularidad no van a abrir y estamos detectando perfectamente el origen de los recursos, estamos detectando también sobre los negocios que pudieran estar aperturando de manera reciente y que sean foránea, estamos poniendo principal detalle en eso, y aquí nuestro eje es muy claro: quien presente regularidad y quien presente inconsistencias no va a abrir y quien está no esté dentro de la norma, no va abrir”.



Carlos Alcaraz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Gobierno, reconoció que se sigue trabajando con los municipios para realizar la revisión de los expedientes, la regularización y la eventual apertura de los establecimientos que se ha identificado con faltas menores.



“Como lo había comentado tenemos un universo de 50 establecimientos que son susceptibles de abrir pronto, sin embargo, lo que estamos pidiendo a los dueños y trabajadores es que apresuren el cumplimiento de los requisitos que les hacen faltas”.



Confirmó que entre los negocios que se han clausurado está uno que se localizó en 5 de Febrero en el que se detectó una sección de espacios privados y damas de compañía que no contaban con los permisos correspondientes.



Recordó que en el cierre de este negocio participó personal de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.



Reconoció que las autoridades encontraron diferentes irregularidades en el establecimiento por lo que al no contar con las medidas de seguridad y permisos correspondientes para operar fue clausurado.