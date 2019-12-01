Sus determinaciones siempre deben estar tomadas con la Ley en la mano: presidente Gama Coria en reunión con personas juzgadoras

Morelia, Michoacán, 3 de octubre de 2025. “Estoy convencido que como personas juzgadoras tenemos una alta responsabilidad con el Estado y con la sociedad, cada decisión que ustedes emitan tiene que estar estrictamente apegada a la Constitución y las demás Leyes. Tenemos la obligación de actuar siempre de manera ética y honesta. Nuestras determinaciones deben estar tomadas con la Ley en la mano”, declaró el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Alberto Gama Coria, durante un encuentro con personas juzgadoras del estado.

Gama Coria señaló que, la reunión realizada este viernes en el Auditorio del Palacio de Justicia José María Morelos, es la primera de una serie que se llevará a cabo en los distritos judiciales del estado, con la finalidad de continuar conociéndose y capacitándose para estar a la altura de las exigencias de la sociedad michoacana.

Entre los temas abordados, el magistrado presidente hizo hincapié en la capacitación que se brindará de manera permanente, para enfrentar uno de los próximos retos de la institución que es la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para lo cual, el director de la Escuela de Formación Judicial, Hill Arturo del Río Ramírez, ya se encuentra preparando los programas de capacitación.

Señaló además, “hay que hacer un manejo puntual de los recursos materiales, sin excesos, un uso racional de los recursos que no son nuestros, son del Estado y hay que cuidarlos. Hay que hacer la diferencia con austeridad y transparencia”.

En ese sentido, añadió aprovechar el recurso humano que ya tiene el Poder Judicial en temas de capacitación para todo el personal, establecer conversatorios entre los mismos jueces.

Por último, el magistrado presidente Hugo Alberto hizo énfasis en la atención a las personas justiciables, tener los juzgados de puertas abiertas, ya que como juezas y jueces tienen la obligación de saber qué es lo que pasa con las personas, para que de esa manera los sientan cerca. Aunado a ello, pidió tratar bien al personal de los juzgados, de manera digna, “cuando la gente está contenta en su trabajo, rinde más y es más productiva, cuiden mucho el trato con el personal”.

El magistrado José Alfredo Flores Vargas, presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, por su parte compartió con las personas juzgadoras la integración de este Tribunal, un órgano independiente con autonomía técnica y de gestión, que ya cuenta con Comisiones de Investigación y de Evaluación.

Flores Vargas expresó que quienes integran el mencionado Tribunal tienen apertura plena para el diálogo, comunicación e interacción, para tener siempre de primera manola información y claridad en el acontecer diario. Asimismo, pidió a las y los jueces brindar siempre una justicia pronta y expedita.

Para concluir el encuentro, el juez Julio Carrizales Torres, presidente de la Asociación de Jueces de Primera Instancia de Michoacán y titular del Juzgado Segundo Oral Familiar de Morelia, expresó que resulta necesario fortalecer el sistema de justicia en todas las materias, que todas las personas juzgadoras se conozcan y compartan experiencias, que se refleje a la sociedad esa unidad que será en su propio beneficio.

En la reunión también estuvieron presentes por parte del Tribunal de Disciplina Judicial Luis Felipe Quintero Valois y Paula Edith Espinosa Barrientos, ésta última integrante del Órgano de Administración Judicial con Mayra Xiomara Trevizo Guízar, Gustavo Adolfo Mendoza García y Omar Alexandro Negrón Villafán.