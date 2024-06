Suplente priista Yanitzi Palomo, reclama que la panista Andrea Villanueva incumple acuerdos

Morelia, Michoacán, a 18 de junio del 2024.- La suplente priista Yanitzi Palomo Calderón, recriminó que la diputada panista Andrea Villanueva incumplió el acuerdo político que consistía en dejarla asumir la diputación local por un lapso de 6 meses.

En rueda de prensa, Palomo Calderón señaló que en su calidad de suplente del distrito 11, le correspondía medio año como legisladora y sólo permaneció una quincena, tiempo en el que Andrea Villanueva solicitó licencia para buscar la reelección.

"No acordamos cuándo se darían los 6 meses y al final accedió a dar los 6 meses...pero hace unos días me notificaron que la compañera Andrea Villanueva ya pidió su reincorporación con fecha de 1 de junio", comentó la priista. Agregó que sostuvieron comunicación vía mensajes, pero ya no hubo más encuentros en persona.

Yanitzi Palomo apuntó que hace tres años Andrea Villanueva fue beneficiada con 11 mil votos por parte del PRI y que eso le aseguró el triunfo.

Indicó que le queda la experiencia de no realizar acuerdos con otros partidos políticos, y también recordó que cuando fue suplente de Yarabí Ávila González (entonces legisladora y actual rectora) en la diputación local por la vía plurinominal tampoco se le concedió espacio en la curul.